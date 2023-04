Before and After: Sonata Artica & Tesseract

Altas temperaturas. La semana santa. Millones de millones de partículas suspendidas en el ambiente. Las estaciones de monitoreo revientan. Mala calidad del aire.

Se acabó el sueño de la aurora. Las mañanas con los pájaros trinando. Flores naciendo después del invierno.

Avanzadas de familias regresando a los estados de origen. Aeropuerto, autobuses y carreteras lucen a tope.

Martes cuatro de abril. Sonata Ártica desliza power metal en punto de las 22 horas. Nandas 78 en el barrio antiguo. Los finlandeses formados en Kemi en 1996 bajo el nombre Tricky Beans, que después cambió a Tricky Means, y finalmente a Sonata Arctica en 1999.

Tony Kakko, Elias Viljanen, Pasi Kauppinen, Henrik Klingenberg y Tommy Portimo ante el lleno. Solo las columnas, el soporte del galerón, nubla la visibilidad. El audio atronador.

Las olas de seres humanos empotrados en el vecino. The Wolves Die Young, The Last Amazing Grays, Storm the Armada, Paid in Full, Sing in Silence, Kingdom for a Heart, Caleb, Closer to an Animal, Black Sheep, Broken, I Have a Right, Tallulah, FullMoon, Encore: The Cage Don’t Say a Word (with ‘Vodka’ outro)

Por la calle Jardón, afuera de la fonda, el Limoncito, el auto de regreso. La anacua, el negocio de alimentos del mar, afea el callejón sus desperdicios.