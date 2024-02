¡Beli-bélica! Belinda regresa a ‘tirarle’ a Nodal en su nueva canción ‘Cactus’

‘¿PA QUÉ TE TATUABAS MIS OJOS?’

Sin duda, una de las referencias más notorias y esperadas era el tatuaje que Nodal se hizo cuando era pareja de la cantante, ya que habría sido imitado por muchas parejas como un acto de amor. Las referencias a esta acción vendrían de dos maneras: una mención en la letra de la canción y al final de la misma, donde se puede observar una representación de este tatuaje “llorando” un líquido negro.

Otra de las afirmaciones con más peso dentro de este sencillo tiene que ver con el anillo de compromiso que Nodal habría entregado a Belinda, siendo ella misma quien desmintiera el alto valor que supuestamente tendría.

“No todo fue lo que me mostrabas, si superan como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar”, expresa Belinda.