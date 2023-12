¿Billie Eilish perdió seguidores por salir del clóset?

“¿No era obvio? No me había dado cuenta de que la gente no sabía”, respondió a la entrevistadora quien la cuestionó si pensaba que no era necesario “salir del clóset”, a lo que respondió que no cree en eso.

“¿Por qué no podemos sólo existir? He hecho esto durante mucho tiempo (...) pero, vi el artículo y pensé: ‘oh, creo que salí del clóset, hoy’”, respondió en el video que se ha viralizado en “X”, antes conocida como Twitter.

Pese a que algunas cuentas comenzaron a difundir la idea de que la cantante había perdido seguidores, es falso, dado que en Instagram y Twitter conserva el mismo número desde hace unos meses.