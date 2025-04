De esto murió Michelle Tratchenberg, actriz de ‘Gossip Girl’ y ‘Sueños sobre hielo’

A dos meses del fallecimiento de la actriz Michelle Trachtenberg en febrero, cuyas apariciones en series de televisión como ‘ Gossip Girl’ o ‘Buffy, the Vampire Slayer ’ la catapultaron a la fama, esta semana se dio a conocer la causa de su muerte

La neoyorquina hizo su debut actoral cuando era una niña, con papeles como estrella infantil en el canal Nickelodeon, incluida la serie de televisión ‘The adventure of Pete and Pete’ y la película ‘Harriet the spy’, en la década de los años 90.

Trachtenberg empezó a ser más conocida tras unirse a la serie ‘Buffy the Vampire Slayer’ en la quinta temporada (2000) y por películas como ‘EuroTrip’ (2004) y el drama deportivo de Disney ‘Sueños sobre hielo’ (2005), con las que se ganó el cariño de las nuevas generaciones.

