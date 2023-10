Breves de espectáculos: El Tri celebra 55 años; Actriz de Gambito de Dama se casa a ‘escondidas’; Swifties se ponen tóxicas

¡Que viva el rock and roll 55 años más!

Alex Lora celebró 55 años de carrera con un concierto en la Arena Ciudad de México, acompañado por invitados especiales. La noche incluyó mentadas a políticos, un repertorio de canciones icónicas y una energía inagotable del líder de El Tri, quien agradeció a su público y proclamó su amor por el rock and roll. El concierto fue una fiesta que unió a diferentes generaciones de fanáticos y contó con la participación de diversos artistas invitados, como Aleks Syntek, Moderatto y más. La celebración culminó con un mensaje de Lora sobre la importancia del rock and roll en su vida.