BREVES: Hoy, chismes de Claudia Martín, Mauricio Martínez y Debi Nova

”Mi personaje carga con este profundo dolor y está buscando por todos los rincones del país, tiene fe en que algún día aparezca. Ella es chef. Yo no soy muy buena en la cocina, pero tuve que aprender a cortar, a hacer los tacos de canasta, a andar en bici con la canasta, que pesa un montón...” , dijo.

Una Claudia Martín más madura es la que mostrará la actriz gracias a su protagónico en “El amor no tiene receta” , telenovela producida por Juan Osorio que aborda el tema de la desaparición de menores de edad.

HAY QUE SEGUIR ALZANDO LA VOZ: MAURICIO MARTÍNEZ

A Mauricio Martínez no le importa haberse convertido en una persona controversial, si ese es el precio por defender sus ideas e inspirar.

El actor mexicano de 45 años de edad ha abierto conversaciones en torno al acoso sexual, la salud mental e incluso la política y los medios de comunicación desde que decidió usar su cuenta de X como un vehículo de denuncia.

”El público no está acostumbrado a que un artista haga eso, sobre todo un artista que ya no vive en México, pero sigo siendo mexicano y sigo votando, mi familia está acá, no porque viva fuera dejo de ser mexicano”, reclama en entrevista.