Bruno Mars en México: El concierto privado de Televisa que sorprendió a todos

El cantante y compositor hawaiano, conocido por sus éxitos como “Uptown Funk”, “Just the Way You Are” y “Locked Out of Heaven”, fue la gran sorpresa de la noche. Bruno Mars apareció en el escenario acompañado de su banda y coristas para interpretar sus temas más populares, en un show de casi una hora.

A pesar de ser un evento corporativo, Mars no escatimó en energía y entusiasmo, brindando un espectáculo que combinó sus impresionantes habilidades vocales con movimientos de baile característicos de su estilo.

Entre los asistentes, predominaban ejecutivos de Televisa, incluyendo a Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, así como diversas figuras del espectáculo. La actuación de Mars electrizó el ambiente y convirtió lo que podría haber sido una noche empresarial en una verdadera fiesta.