¡Buenas, buenas! De la depresión al éxito en redes, Chiky BomBom nos cuenta su historia

“Esta bendición llega a mi vida gracias E! Entertainment que me dio la oportunidad de ser parte de este programa que nadie se debería de perder, ahí van a ver este cuerpo tropical pasado por un colador y sin desperdicio hablando de todo lo que se imaginen. Este es un sueño cumplido, de mujeres reales que se han convertido en mis hermanas, aquí nuestra voz va a contar y vamos a decir cosas que siempre han querido escuchar pero que la televisión no se atrevía a decir”, comentó Chiky BomBom en entrevista con VANGUARDIA.

“Las redes sociales me han dado la oportunidad de convertirme en una voz, y ahora gracias a la televisión podré llegar a más personas. Aquí voy a ser yo, no podría ser parte de otro programa o de otro show porque me iban a cohibir de ser quien soy, de hablar de la manera orgánica en que lo hago, de decir lo que pienso, a mí no me gusta la hipocresía ni el mareo, porque allá a fuera hay mucha gente que coincidirá con lo que digo pero que por mucho tiempo no pudieron decirlo porque nadie se atrevía”, señaló la estrella, quien hace unos días fue reconocida como líder de opinión en República Dominicana.