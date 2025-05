¿La vas a ver? Confirma Televisa a Wendy Guevara para nueva telenovela

“(La productora) Me ofreció algo muy bonito , una participación especial espero que les guste”, aseguró la reconocida ‘Perdida’. Se sabe que trabajará bajo la producción de Rosy Ocampo, en la continuación de la exitosa telenovela ‘Papás por Conveniencia’.

¿QUÉ PASÓ CON WENDY GUEVARA?

De igual forma desde la cuenta de Instagram de la productora Rosy Ocampo se confirmó la participación de la líder de ‘Las Pérdidas’, confirmando que algunas de sus amigas como Salma, Grecia, Rosa, Evelyn formarán parte del melodrama con una invitación especial.

“Muy feliz, me sentí nerviosa, pero dije no, más bien tengo que sentir que es una bendición, porque es tantas personas que se han preparado a lo largo de sus carreras que se han preparado de sus carreras que están en estas estas telenovelas espectaculares en Televisa, yo codearme un poquito con ellos o de la maestría que ellos traen desde jovenes, voy a darlo todo”, platicó la creadora de contenido en la entrevista que dio al programa Hoy.

Ya en 2023 se le había invitado a ser co estelar del drama que alistaba Juan Osorio en ‘El Amor No Tiene Receta’ sin embargo declinó el ofrecimiento, por no “sentirse” lista para un proyecto de esa magnitud, dejando el personaje en la actriz trans Coco Máxima.