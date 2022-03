‘BZRP’, el sencillo de Residente en el que arremete contra J Balvin

Durante la acalorada canción de 8 minutos y 39 segundos de duración, que nos deja boquiabiertos, recibimos primero escasas insinuaciones aquí y allá. Los primeros disparos hacia J Balvin son sutiles referencias llamándole “hot dog” y describiendo “un pe...jo vestido de colores”. Pero es hasta el minuto 4:50 cuando el nombre de la estrella del pop colombiana cae oficialmente, desatando el tercer capítulo de la sesión: “El Caballero De Los Espejos”. Ahí estimado lector, es cuando la cosa se pone seria.

Inicia Residente haciendo referencia a una línea de tiempo de las acciones cuestionables de J Balvin y argumenta por qué es un problema en el movimiento. Ridiculiza la participación del colombiano en las bandas sonoras de “La Película de Bob Esponja” (“Sponge On The Run”) (“Agua”) y Pokémon 25 (“Ten Cuidado”). A partir de esa aparentemente tibia toma inicial, Residente golpea a Balvin con una línea de sangre fría tras otra. Se refiere a él como el “Logan Paul del Regguetón” y le llama la atención por poner la otra mejilla durante su disputa con Hot Dog Gate, que J Balvin acabó convirtiendo en una oportunidad de merchandising, y por publicar fotos de contenido innecesario en las redes sociales en lugar de hablar de temas importantes de los que decide activamente no formar parte. Residente llega a acusar a J Balvin de utilizar sus problemas de salud mental públicamente conocidos como una forma fraudulenta de vender un documental.