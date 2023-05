Cantante de Saltillo pide ayuda para cumplir su sueño: cantar con Jesse & Joy en su concierto de hoy (video)

En 2021, compartió micrófono con el cantante de música regional mexicana, Carín León, en el tema “Como lo hice yo” cuando visitó Saltillo, también al Estadio Francisco I. Madero.

¿QUÉ NECESITA PARA CUMPLIR SU SUEÑO?

“Si eres de Saltillo, si eres Jesse y Joy, no te vayas, ve este video. Si no, comparte, dale like o etiqueta a Jesse y Joy, haz todo lo que esté en tus manos para que este video le llegue a ellos”, es la petición de Ángela.

Explicó que “está empezando” su carrera musical y que su sueño es cantar Espacio Sideral con el dúo que vendrá hoy a Saltillo, después procedió a cantar a cappella.