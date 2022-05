Captan a Hilary Duff durante concierto de The Killers en la Ciudad de México

El regreso de los conciertos casi en su totalidad no sigue dando sorpresas, en esta ocasión The Killers -aparte su subir a un fan para tocar “For Reasons Unknown” y Brandon Flowers cantando “Entrégate” de Luis Miguel- también atrajo a muchos famosos, una de ellos la actriz y cantante Hilary Duff quien fue captada mientras disfrutaba del concierto y algunos fans la reconocieron.

A través de Twitter, fanáticos de la actriz de programas como “How I Met Your Father” y “Lizzie McGuire” compartieron fotografías del sorpresivo encuentro.

En las imágenes compartidas se puede ver a Duff junto a su esposo Matthew Koma, acompañados de una “michelada”.

“Ayer mi hermana @AnaCool_ y yo nos encontramos a Hilary Duff en el concierto de The Killers. ¡Ella fue nuestra infancia entera!”, escribió la usuaria @neeydaflores.