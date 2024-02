Carlos, Thalí, Clovis, Gregorio y Leslie, los nominados en ‘La casa de los famosos 4’ de Telemundo

Entre los factores que le pusieron “pimienta” a la emisión fue la reacción primero “dramática” y luego jubilosa de Alfredo Adame que relajó a sus compañeros que respiraron aliviados y rieron al darse a conocer que no está entre los nominados.

La semana pasada el actor mexicano Clovis Nienow también figuró entre las celebridades en riesgo de abandonar el programa, así como su paisana Thalí García . Esta vez comparten el panel con Carlos “El Cañón” Gómez , el actor colombiano Gregorio Pernía y la ex Acapulco Shore, Leslie Gallardo .

¿DISCRIMINACIÓN, XENOFOBIA O IMPRUDENCIA?

Thalí García fue acusada de discriminación por parte de la periodista española Cristina Porta cuando la modelo y actriz sonorense le gritó: “¡Vete a tu país!” en medio de una acalorada discusión en “La casa de los famosos 4”, lo que le puso un sabor especial a la gala de nominación, ya que se esperaba el intercambio de puntos entre ambas, lo que finalmente no sucedió, puesto que Thalí García decidió exponer a la ex Acapulco Shore Lesly Gallardo y al influencer Fernando Lozada con dos y un punto respectivamente, y no a Cristina Porta.

La actitud de Thalí causó que las mujeres de la casa se solidarizaran con la comentarista deportiva nacida en Lérida, España, mientras que Alfredo Adame y Lupillo Rivera sirvieron como paño de lágrimas de García; de hecho, Cristina fue blanco de dos de los votos de Alfredo Adame, quien tomó a mal que la actriz puertorriqueña Maripily Rivera (a quien le dio un punto) y Porta rechazaran las disculpas públicas que Thalí les ofreció.