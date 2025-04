¡Feliz cumpleaños! Porta Gigi Hadid la corona de una top model mundial

Sea o no una ‘nepo baby’ beneficiada, Gigi Hadid ha demostrado que se tomó muy en serio ser una verdadera top model a nivel internacional, sorteando dramas, rodeándose de amistades famosas y demostrando sobre la pasarela que el modelaje es apasionante y que a sus ahora 30 años ya es una icono de la industria.

En 2016 fue nombrada Modelo Internacional del Año por el British Fashion Council, reconocimiento que consolidó su estatus en una industria competitiva. “Siempre he intentado mantenerme fiel a quién soy, aunque el mundo que me rodea cambie constantemente”, dijo a Vogue en 2023 al hacerse con este reconocimiento.

DE LA PASARELA A SU FIRMA DE MODA

En 2022 lanzó su firma ‘Guest in Residence’, especializada en prendas de cashmere. El proyecto, concebido durante la pandemia, marcó su debut como diseñadora y directora creativa. “Siempre he amado la moda, pero quería crear algo que reflejara comodidad, longevidad y un enfoque responsable del vestir”, dijo a ‘Business of Fashion’.

La marca ha sido bien recibida por la crítica y los consumidores, destacando por sus líneas sencillas, colores cálidos y tejidos sostenibles. Para Hadid, el emprendimiento representa una extensión natural de su carrera en la industria y una forma de canalizar su creatividad fuera de las pasarelas.