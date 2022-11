Aunque, en principio, el actor compartió que no sabría qué decisión tomaría, ya que, desde que había ocurrido la detención se encontraba preocupado de que, al salir de la cárcel, sus agresores trataran de cobrar venganza, motivo por el cual tenía que contemplar las condiciones que garantizaran su seguridad y los aspectos que acompañarían a la reparación del daño.

“Yo no llego a ningún acuerdo, hasta que no se garantice mi seguridad (...) Me ven entero, pero sí estoy muy angustiado de lo que puedan llegar a hacer estos cuates”, dijo el viernes pasado.

Sin embargo, luego de que se llevara a cabo la audiencia, el actor pudo llegar un acuerdo, noticia que dio a conocer a ‘Ventaneando’ esta tarde, al informar que había otorgado el perdón a sus agresores, con una resolución de la reparación del daño establecida, por lo que ese mismo día fueron puestos en libertad. (Con información de El Universal)