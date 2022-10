Alfredo Adame, furioso contra Imagen Televisión

Los peritos están viendo, dijo, y se verá si se cambia el cargo de lesiones dolosas en rilas a homicidio en grado de tentativa porque además hay pretensión a la alevosía y ventaja del hombre que llega y le pega por detrás, con quien empezó a discutir.

“Cuando estoy totalmente a 90 grados, el cuate de acá de chamarra naranja me mete un puñetazo, obviamente llevaba una piedra en medio o algo, para todo esto. Se ve quién inicia la bronca y todos los videos ya están en la fiscalía y si se logra hacer esto, se van hasta 15 años de cárcel”.

Adame, contra Imagen Televisión

Adame explicó que el reportero Carlos Jiménez es “un imbécil que no es periodista, que no es camarógrafo, que no es absolutamente nada, es un vago que publicó videos que están relacionados con un asunto criminal y no se puede hacer eso, está penado, no puedes publicar un video con un asunto criminal, eso es cárcel para Jiménez, contra (Gustavo Adolfo) Infante, contra la televisora, contra el estúpido de Francisco Zea y la tontita de Crystal Mendivil que publicaron también las imágenes”.

También se enojó contra todos ellos porque lo llamaron “ridículo” en su noticiero, además de “mentiroso”, entonces dijo que habrá una denuncia contra ellos, contra la obstrucción de la justicia por presentar videos que están relacionados con un asunto penal.

“La otra va después de una demanda civil por daños a la moral, daños patrimoniales y todo daños psicológicos y todo por haber hecho los comentarios de este imbécil de Zea, que dijo que yo era un ridículo y un mentiroso y todo el rollo”.Al exconductor de “Hoy” se le cuestionó sobre la libertad de prensa, y opinó:

“La libertad de prensa no se le permite a nadie, ni a la prensa ni a nadie, Francisco Zea, Cristal Mendivil, Gustavo Adolfo Infante y Carlos Jiménez no son periodistas, no tienen una cédula profesional”.

Opinó que Francisco Zea es “un abogadillo ratonero que terminó la carrera de derecho, lo invitaron a un programa de asesoría legal, él se quedó ahí, se quedó en los medios electrónicos, se autonombró periodista y ahora resulta que es titular de un noticiero de una televisora.

“Cristal Mendivil es una actricilla fracasada que estuvo en World Televisión que ni siquiera era titular de un programa, era una agregada de afuerzas, más por otras cosas por otro tipo de favores que por eso y de repente ya es titular en un noticiero, no tiene una cédula profesional no tiene la carrera de periodista, no tiene absolutamente nada.

“Carlos Jiménez es un vago que no tiene absolutamente nada, de repente se autonombra que el C4, que el reportero estrella y todo, ya estamos solicitando la investigación ¿de dónde sacó esos videos? La gente de al lado no se los entregó, la gente de enfrente no se los entregó, entonces ¿de dónde los sacó? Ya investigaron quién le vende los videos y todo ese rollo”.

Adame también fue cuestionado sobre si tenía miedo ante esta situación legal, pero el exgalán de telenovelas fue tajante al decir que no.

“No tengo miedo de absolutamente nada, un día mi papá me dijo: no le tengas miedo a absolutamente nada. Voy contra la empresa Imagen Televisión, voy contra Gustavo Adolfo Infante, contra Zea y contra Cristal Mendivil, además el otro par Ladis Tuñón y la loquita esta Lalo Carrillo que está acusado de acoso sexual a un joven.

“A estos que se autonombran los fiscales de la moral, contra ellos voy, pero sobre todo contra Carlos Jiménez”, reiteró.

