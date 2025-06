Celebra Día del Padre solo: Expone Sergio Mayer Mori a Natalia Subtil por negarle ver a su hija

TE PUEDE INTERESAR: Cómo entrenar a tu dragón: Precio y detalles de la palomera y vaso de Chimuelo

El actor, de 26 años, añadió que esta situación no es nueva, pero que decidió alzar la voz tras una década de silencio. “Llevo 10 años de mi vida sin decir una sola palabra porque, hasta ahorita, el único afectado por lo que ha dicho Natalia Subtil he sido yo y mi imagen. Había podido vivir con eso, pero hoy todo cambia porque el comportamiento abusivo de esta señora ya empieza a permear en Mila y en su relación conmigo”, afirmó.

En su mensaje, Mayer Mori cuestionó que su hija esté creciendo en medio del conflicto entre sus padres, y responsabilizó directamente a Subtil por obstaculizar su relación con la menor. “Natalia, entiende ya que Mila no tiene la culpa de que seas una persona llena de rencor y enojo. Mila tiene derecho a ver y a estar con su papá. Es una lástima que tú solita has empujado esta situación a un límite que ya no te favorece porque yo ya no me voy a quedar callado”, sentenció.