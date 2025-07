Muestra Jacob Elordi un pedacito de él: así luce como el monstruo de Frankenstein de Guillermo del Toro

TE PUEDE INTERESAR: Acribillan a balazos a ex reina de belleza y a su bebé en Ecuador; dos personas son hospitalizadas graves

Trasfondo y temas profundos

La película es un proyecto largamente acariciado por el cineasta mexicano, quien reinterpreta el clásico de Mary Shelley mediante una puesta en escena gótica y existencial. En el centro de su propuesta está la exploración de temas como la paternidad, el abandono y el sufrimiento del ser creado sin guía ni respuestas.

Del Toro ha comparado la historia con la de Pinocho, donde el monstruo crece rápidamente, confrontando el mundo frío, el amor, la pérdida y cuestionando a su creador: “¿Por qué me inventaste? ¿Por qué no me diste respuestas? ¿Qué se supone que aprende uno del dolor?”.

Un equipo estelar y un estreno de alto perfil

Encabezado por Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein, el elenco incluye a Mia Goth como Elizabeth Lavenza, Christoph Waltz en el rol del doctor Pretorius, además de actores como Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance y Christian Convery.

Originalmente, Isaac y Mia estaban acompañados de Andrew Garfield como la criatura, pero debido a conflictos de agenda el papel recayó en Elordi en etapa avanzada del proyecto. Del Toro elogió su química con el actor: “Muy pocas palabras, hace lo que quiero decir sin que lo diga”, declaró.