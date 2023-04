Celebra Guillermo del Toro talento de Coahuila; trabajan animadores mexicanos en película de ‘Spider-man’

Esta semana se reveló un nuevo avance ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ en donde se pudo notar el talento y calidad de ese tipo de animación. La sorpresa para los fanáticos del arácnido es que detrás de toda esa animación hay trabajo de animadores mexicanos.

“En Across the Spider-Verse se cree que somos más de 40 que significa que venimos pisando duro. Y cada uno de estos mexicanos tiene una historia de éxito y de superación que los ha traído hasta donde están ahorita”, dijo en el video.

TE PUEDE INTERESAR: Apuesta Ben Affleck por contar el drama deportivo de NIKE en ‘Air’

“Nunca pensé en el alcance que tendría esta película, al principio cuando me dijeron que era de Spider-Man como que se me hizo irrelevante, creí que pasaría como otra película de superhéroes animados, no imaginé este auge”, dijo en la charla.