Celebra Leticia Huijara la lucha de los actores por mejores condiciones de trabajo en Hollywood

Aunque hasta el momento la huelga no ha trastocado a las organizaciones mexicanas o producciones involucradas en el país, la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas vio alentador que se pongan sobre la mesa estas conversaciones.

Más allá de los ya clásicos actores y rostros conocidos en las pantallas, streaming y cine, los actores denuncian la falta de mejores condiciones laborales para continuar en proyectos. Y aunque es algo histórico y apoyado por diversas naciones, este hecho sociocultural no es ajeno en México.

En una charla en la que Huijara destacó sus recientes proyectos en el séptimo arte, también comentó que consideraba positivo el hecho, aunque es algo difícil de analizar de manera fugaz. “Lo que entendemos claramente de las declaraciones que hace Fran Drescher es que es parte de una serie de reivindicaciones laborales que venían negociando desde hace mucho tiempo y llegaron a una encrucijada en la que ya no pudieron seguir adelante”, dijo.

‘TOMAN’ CALLES

“¡Sin contratos no hay actores!” y “¡SAG-AFTRA fuerte!”, gritaban los intérpretes de la unión en la puerta de la plataforma Netflix en Los Ángeles, quienes estuvieron acompañados en su protesta por la presidenta del sindicato, la actriz y escritora Fran Drescher.

“Estoy impresionada por el nivel de apoyo que hemos recibido por parte del público y los fans. ¡El mundo está de nuestro lado!”, dijo Drescher, quien es mundialmente conocida por su papel de la niñera Fran en la serie noventera ‘The Nanny’.

Y aunque no se han llevado a cabo protestas en las calles de México en apoyo a los actores de Hollywood, Leticia vio con buenos ojos estas acciones. “En ese sentido, me parece que abrir esas conversaciones es sumamente importante”, aseveró la presidenta de la AMACC.