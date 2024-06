¡Celebrando el Día del Papá! Roberto Sosa: ‘Mi mejor papel es el de padre’

Eso fue hace 25 años y esa pequeña que ya no es tan pequeña, lleva un camino recorrido en el mismo oficio que sus padres y no sólo eso, reconoce el lugar de privilegio donde ella vio por primera vez la luz, una casa donde el arte era la moneda común. Por eso no fue sorpresa que su padre, al dar un taller de actuación que lleva por nombre “Con los Pies en la Escena”, ella no dudó en preguntarle si él tendría algún inconveniente en que ella formara parte del curso y al aceptarla con los brazos abiertos y exigirle el mismo rigor que los otros alumnos, Roberto se daría cuenta de ese dicho que reza: “Hija de tigre, pintita”.

Cuando el actor recapitula la vida junto a Vanessa sonríe como si fuera un niño y eso es una buena señal: “Estuve casado con Vanessa por nueve años y lo mejor que pudimos hacer fue concebir a esta criatura. Vaita es una chica que no para, la he visto en varios musicales y lo hace espléndido. Yo sé que como papá se puede perder la objetividad, pues uno ve a sus hijos en escena y sientes que lo hace estupendamente, pero tratando de ser objetivo siento que ella lo hace muy bien. Además me encanta que se ha formado sola, se ha preparado y nunca ha dejado de estudiar. Cuando terminó su carrera universitaria en Ciencias de la Comunicación se graduó haciendo un cortometraje que ella escribió, actuó, dirigió y editó. Además me invitó a trabajar y también a su tía Evangelina y pues cómo no echarle la mano si nos dimos cuenta del amor y el trabajo que ella le puso a este proyecto”.

Las medallas de Vaita están empezando a colgarse en su uniforme de batalla y su padre es un espectador al que la sonrisa y el orgullo no puede borrarse del rostro: “ Me encanta lo que está haciendo porque son cosas que ella misma se ha ganado, ha buscado y ha procurado. Ella se está labrando su propio camino. Y es que ni Vanessa ni yo estamos cercanos a la comedia musical y tampoco sabemos cómo le nació ese amor por este género, pero lo hace muy bien pues se ha preparado bailando, cantando y siempre está preocupada por ocupar su tiempo en seguir aprendiendo y además me encanta que toda su vida se trata de hacer cosas sanas: Hace deporte, ama el arte, se rodea de otros creativos, sus amigos la quieren y a mí me encanta que se sabe rodear de personas bonitas. Yo veo como sus amigos la quieren, la procuran y me da gusto porque eso habla bien de mi hija”.

LA VIDA TRAS SER PAPÁ

Al verlo tan emocionado hablar de Vaita, creo que es el momento de preguntarle cómo le cambió la vida el convertirse en papá. Aún no acabo de hacerle la pregunta y me arrebata la palabra porque tiene mucho que decir, mucho de qué sentirse pleno y feliz: “Aunque suene un poco a cliché, los hijos nos transforman. Y como uno no nace con un instructivo para ser el papá perfecto, resulta que vas aprendiendo junto con los hijos a cómo hacerle y uno también va cometiendo errores. Vaita me cambió en ese sentido. Es decir, me ha ayudado a sensibilizarme, me ha ayudado a tratar de ser una mejor persona, un mejor ser humano, me ha ayudado a entender a mis padres. Además me encanta estar al pendiente de ella, saber si algo se le ofrece, si en algo la puedo ayudar. Hemos construido una relación de mucha confianza, pero también de mucho respeto, de mucho apoyo, de mucha solidaridad, Al mismo tiempo una relación de mucho cuestionamiento. En donde yo no le impongo qué hacer o con quien salir, además siento que ella tiene la confianza de acercarse y pedir una opinión, lo cual lo valoro mucho, porque eso significa que me tiene confianza, que que cree en lo que yo pienso, que le da un valor a mi punto de vista y que confía en su papá. Todo lo que mi hija me ha dado son lecciones de vida que no han terminado desde hace 25 años. Cuando nació fue impresionante oírla gritar y verme en sus ojos cuando los abrió. Además veo los resultados de su vida y veo todo lo que le debemos a Vanessa, su mamá. Ella la cuida y la ha procurado en sus cuestiones médicas, de salud, de bienestar mental y emocional, le ha procurado la mejor educación y ha trabajado mucho para que se convierta en un buen ser humano”.

Para finalizar, Roberto nos comparte ese momento en el que se sintió orgulloso de Vaita y dijo, desde el corazón, “esta es mi hija”. Él se va bastante atrás en esta historia llena de complicidad y pone punto final a esta entrevista con una declaración de amor: “El orgullo que me hizo sentir no tuvo nada que ver con lo profesional. Y es que desde Chiquita me di cuenta de su carácter. Cuando ella decía, ‘no quiero algo’, lo tenía absolutamente claro. Siempre tuvo la certeza de lo que le gustaba y lo que no. Ahí dije ‘esa es mi hija’, cuando me di cuenta de su claridad de criterio, de su juicio crítico. Mi hija hoy sabe perfectamente qué es lo qué quiere en la vida y yo espero formar siempre parte de su equipo. Vaita me transformó la vida radicalmente y me ha hecho estar convencido de que mi mejor papel es el de ser padre, porque ahí no hay ensayos, ni cortes, ni se trata de una ficción, el amor que siento por ella es real y será para toda la vida”.