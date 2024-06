¡Y no invitaron! Afirma Maxine Woodside que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en Italia

“Ya sabían que había andado con Ángela, que la quería, su papá no los había dejado andar porque ella era muy chiquita tenía 14 años, luego entonces pasa el tiempo, anduvo con Belinda, anduvo con Cazzu, tuvo a la niña y regresó con Ángela, regresó para casarse”, afirma Maxine.

En el video que se popularizó en Twitter, se escucha y ve decir al conductor Ernesto Buitrón decir que Nodal habría engañado a sus exs, aparentemente al no decirles lo que sentía por Aguilar.

¿QUÉ PASÓ CON CHRISTIAN NODAL?

En el programa Maxine siguió en la idea y afirmando que lo de la boda era realidad, asegurando que tal vez el propio Pepe Aguilar no sólo no estaba molesto con la joven pareja, sino respaldó y habría ´pedido que fuese realidad.

“Y entonces por eso Pepe no está enojado, le ha de haber dicho ‘te la vas a llevar, pero casados, nada de que hay me la llevo y al ratito la voto, no igual que a las otras no’”, expresó Maxine Woodside.

Hasta cerca de las 17:00 horas del viernes ni Ángela o Christian habían pronunciado sobre el posible matrimonio, sino siguen viviendo su romance en medio de la polémica en redes sociales.