Cemican: El ritual está de regreso

Luego de dos años de habernos visitado, el sexteto tapatío de folk metal, Cemican, está de regreso en nuestra ciudad como parte de un par de presentaciones por el norte de México.

Fue exactamente el 20 de noviembre del 2019 cuando Cemican nos visitó por primera vez y esta ocasión lo hará este próximo sábado 20 de noviembre en el mismo lugar, el bar Confesionario del centro histórico.

Su visita, en esta ocasión, obedece a que el día domingo la banda estará encabezando el festival 2021 de la Agencia México en honor a la memoria de Adán Moreno, fallecido en semanas pasadas debido al COVID-19.

En dicha presentación en el mítico Café Iguana, la banda tapatía se hará acompañar por las bandas regias Architect of Nightmares, SilentEnd y Coventrate, además de Ira, quienes estarán presentando a su nuevo bajista Kalel Moreno, sobrino de Adán e hijo de Iván Moreno, vocalista y guitarrista de la banda.

Siendo así, la banda aprovechará esta visita a tierras regias y un día antes pisará suelo saltillense para deleitar a todos los asiduos e su buen folk metal que los ha llevado a distintos escenarios y festivales tanto en México como alrededor del mundo, además de ser incluidos en distintos medios( impresos y digitales) como la prestigiada revista Revolver, la Metal Hammer, sitios como Headbanger Tv o Metal Injection.

Actualmente la banda promociona su disco In Ohtli Teoyohtica in Miquiztli, material que debido a la pandemia no han podido promocionar como quisiera.

Cemican formará parte del line up del México Metal Fest en la ciudad de Monterrey, por ahora pospuesto para el 2022, por que al menos estas presentaciones ayudan a mitigar las ganas de verlos en vivo en lo que todo se normaliza.

La cita es este sábado a partir de las 8:00 PM, los boletos a un costo de $250 se encuentran disponibles en el mismo bar.

Síguelos: www.facebook.com/CemicanMex