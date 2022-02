César Lozano se reencuentra con Saltillo en ‘Por el Placer de Vivir’

“¿Para qué te complicas la vida? ¿Por qué preocuparte en lugar de ocuparte de lo que sí debes resolver? ¿Para qué responder con gritos, ofensas y agravios? ¡No te enganches!”, ese es uno de los consejos principales de uno de los conferencistas más reconocidos en Latinoamérica. De hecho, César aseguró que en esta charla ofrecerá cinco consejos para poder vivir en plenitud, una reflexión de todo el aprendizaje que ha tenido a lo largo de su vida.

“Siempre he creído que aquellos que viven en el aquí y el ahora son personas que pueden disfrutar más de la vida, porque no hay que vivir planeando un futuro inpreciso, ni quedarnos en el pasado, ese es el primer punto. En el segundo analizamos el control de las emociones y lo importante que es no tener ira, enojo, resentimiento, odio, porque todo eso enferma, y lo digo como médico, les daré herramientas para manejarlo y todo de una manera muy divertida”, comentó Lozano.

El también médico cirujano y escritor ofrecerá estrategias para no “engancharse” al pasado que no se puede cambiar, al futuro que no está en nuestras manos y nos mostrará cómo no rodearnos de gente tóxica, todo desarrollado con su característico estilo lleno de humor y lecciones de vida.