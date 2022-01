Chef Herrera dice adiós a ‘MasterChef’ y asegura que lo echaron de la peor manera

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felchefherrera%2Fposts%2F499576854860284&show_text=true&width=500

“La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente” , escribió en el texto, que compartió a través de su cuenta de facebook junto a dos imágenes en blanco y negro: una que parece ser una piñata de cronómetro de cocina que llevaba el emblema del programa y otra en la que se puede ver el tatuaje que tiene de ese mismo diseño.

“Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto”, argumentó.