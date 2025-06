¡Casi se vuelca! Incidente interrumpe concierto de Beyoncé en Houston

La cantante Beyoncé vivió una escena de peligro durante el primer concierto de su gira Cowboy Carter en Houston, el sábado 28 de junio en el NRG Stadium. Mientras interpretaba “16 Carriages” desde un coche rojo suspendido sobre el público, la plataforma empezó a inclinarse peligrosamente, dejando a la cantante en pleno aire a casi 45 grados. El momento fue captado en video y se volvió viral.

Con una mezcla de nerviosismo y profesionalismo, Beyoncé interrumpió la música, pidió “Stop, stop, stop” al micrófono y se aferró a un cable mientras el vehículo se estabilizaba. Tras ser descendida a salvo por el equipo técnico, retomó el espectáculo con una sonrisa y un mensaje de gratitud: “If ever I fall, I know y’all would catch me” (si alguna vez me caigo, sé que me atraparán), dijo.