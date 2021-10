Carlos Saura, director español, es un apasionado de la música

La música y la herida de la Guerra Civil española están marcadas a fuego en la vida del director español Carlos Saura, quien ha volcado estas dos obsesiones en sus obras.

“La música es la mitad de mi vida”, dijo el realizador en entrevista con Efe durante el estreno mundial de su película de corte musical “El rey de todo el mundo” en la edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en el oeste de México.

Saura (Huesca, 1932) señala que uno de sus “traumas” es no haber aprendido a tocar un instrumento, en especial el chelo, y seguir así el ejemplo de su madre, que era pianista.

“La música es la inspiración de muchas cosas. No solo la música clásica, que me gusta muchísimo. Podría escuchar música clásica toda una vida o dos vidas, sino también la música popular, siempre me ha interesado mucho”, expresó.