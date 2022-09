“ Cada persona es diferente (...), cada uno tienes sus gustos, sus personalidad, nunca me ha gustado dar consejos a nadie ”, explicó la protagonista de títulos como “Indochina” (1997) , su única nominación al Oscar, “Los paraguas de Cherburgo” (1964) o “La sirena del Mississippi” (1969) .

“Cuando te hacen homenajes, te das cuenta del paso del tiempo porque no miras atrás, no por rechazo si no por falta de tiempo, es algo que forma parte de la vida” comentó la actriz.