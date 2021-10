Clasificamos las películas de Star Wars, de la peor a la mejor

¿Busca todas las películas de Star Wars clasificadas, de peor a mejor? Bueno, ¡lo tenemos cubierto! El universo de Star Wars ha crecido exponencialmente en los últimos años, y lo que comenzó como una película independiente que nadie esperaba hacer mucho en 1977 se ha convertido en un enorme universo cinematográfico.

Esto ahora incluye numerosas películas que abarcan múltiples períodos de tiempo y con muchos personajes diferentes. Buenas noticias si eres fanático, pero también un poco problemático si buscas volver a verlos todos.

Hasta ahora se han estrenado 12 películas de Star Wars, si no cuenta directamente con los clásicos de la televisión, como Caravan of Courage: An Ewok Adventure (que no lo hacemos), así que, si está sentado para atracarlos todos, realmente no tienes tiempo para ver los trapos.

Muchas películas de Star Wars se consideran entre las mejores películas espaciales de todos los tiempos, pero todavía hay algunas que no querrás ver más de una vez.

12. Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones

Fecha de lanzamiento: 16 de mayo de 2002

Reparto: Hayden Christensen, Natalie Portman y Ewan McGregor

Saquemos lo peor de las películas de Star Wars lo más rápido que podamos. Créanos, no hay nada peor que el Ataque de los Clones. La dependencia excesiva de los decorados generados por computadora, las numerosas escenas aburridas del Senado, las conversaciones incómodas y supuestamente “románticas” entre Anakin y Padmé ...

¿necesito continuar? Hay tantas razones por las que El ataque de los clones es una de las peores películas de Star Wars, pero la mayoría de ellas se pueden reducir al hecho de que sufre la maldición de la película intermedia.

Lo hemos visto antes con otras trilogías, y aunque ninguna de las películas de la precuela de Star Wars es particularmente buena, la primera y la tercera película al menos sabían lo que querían hacer.

La película del medio, El ataque de los clones, intenta cerrar la brecha entre Anakin, el niño lindo e inocente en el Episodio I, y el eventual malo, Darth Vader, en el Episodio III, y el hecho es que la escritura y Hayden Christensen simplemente no estaba a la altura de la tarea.

11. Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma

Fecha de lanzamiento: 19 de mayo de 1999

Reparto: Ewan McGregor, Liam Neeson y Natalie Portman

La primera película precuela de Star Wars tiene muchos de los mismos problemas que El ataque de los clones, especialmente en el departamento de CGI (¿necesito mencionar a Jar Jar Binks?) Y el hecho de que el actor principal no puede actuar en realidad.

De acuerdo, Jake Lloyd tenía solo 10 años cuando interpretó al joven Anakin en The Phantom Menace, pero es realmente doloroso ver cualquier escena en la que se encuentra.

Sin embargo, no es el único problema de esta película. Aunque la mayoría de los fanáticos no se dieron cuenta al principio porque estaban demasiado emocionados con el regreso de Star Wars después de una larga pausa, contar la historia de un Darth Vader de 10 años antes de que se volviera malvado (o realmente hiciera algo importante) no es cierto. No es tan interesante, y eso es básicamente de lo que trata toda la película.

Honestamente, la única razón por la que esta película está un paso más arriba en la clasificación que Attack of the Clones es que al menos no nos hizo sentarnos en un trillón de escenas en el Senado. Además, Darth Maul es algo genial.

10. Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith

Fecha de lanzamiento: 19 de mayo de 2005

Reparto: Hayden Christensen, Natalie Portman y Ewan McGregor

Una vez más para los que están en la parte de atrás ... la gran cantidad de imágenes generadas por computadora en lugar de una historia de cualquier sustancia, la actuación tipo pantomima del protagonista y el hecho de que la mayor parte de la película es solo gente hablando entre sí son lo principal razones por las que Revenge of the Sith no está más arriba en nuestra lista de todas las películas de Star Wars clasificadas.

Dado que esta era la precuela que los fanáticos de la película estaban esperando, porque fue la que realmente vio a Anakin pasar al lado oscuro y convertirse en Darth Vader, realmente debería haber sido mejor.

Desafortunadamente, resultó que el viaje de Anakin al lado oscuro fue solo una combinación de algunos de los peores consejos de relación que hemos visto (¡se supone que tú y Padmé son un equipo, Anakin!)

Y algunas habilidades de toma de decisiones espectacularmente pobres. (¡¿Cómo te sientes bien de repente con matar a un grupo de niños ?!).

Con todo, todo el arco resultó ridículo e increíble. Entonces, ¿por qué es la mejor de las precuelas de Star Wars? Es difícil decirlo para ser honesto, probablemente porque fue el último en el que tuvimos que sentarnos.

9. Star Wars: The Clone Wars

Fecha de lanzamiento: 15 de agosto de 2008

Elenco: Matt Lanter (voz), Nika Futterman (voz) y Tom Kane (voz)

Las Guerras Clon se reanudan después de los eventos del Ataque de los Clones e intenta (y falla) hacer algo decente del período después de que Obi-Wan descubre el ejército de clones, pero antes de que Anakin se vuelva hacia el lado oscuro y lo traicione.

Lamentablemente, en su intento de no centrarse demasiado en las aburridas escenas habladoras que plagaron las películas de la precuela, fue demasiado lejos y es poco más que una serie de escenas de lucha sin sentido.

Dicho esto, nos encanta un buen duelo con sables de luz: nuestros favoritos se pueden encontrar en esta lista seleccionada de las mejores peleas con sables de luz.

The Clone Wars se gana un lugar no totalmente horrible en esta lista de clasificación porque, si bien puede ser un poco repetitivo, al menos presentó a uno de nuestros personajes favoritos de Star Wars, Ahsoka Tano, y finalmente dio a luz a un personaje bastante decente. programa de televisión derivado del mismo nombre.

Además, con un tiempo de ejecución de solo 98 minutos, es considerablemente más corto que cualquiera de las películas precuelas, por lo que podemos reducirlo un poco. Aunque no mucho.

8. Solo: Una historia de Star Wars

Fecha de lanzamiento: 25 de mayo de 2018

Reparto: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson y Emilia Clarke

¿Conoces a ese antihéroe rudo que hizo que la primera película de Star Wars fuera tan buena? Sí, vamos a tomarlo y ponerlo en una película de precuela de Disney en la que todavía es bastante guapo, pero en realidad no es un sinvergüenza ... Esto es lo único que podemos asumir que los ejecutivos de Lucasfilm estaban pensando cuando se les ocurrió la idea de la película Solo.

Ver esta película es como ver cómo se destruye todo lo que amabas de Han Solo de las películas originales de Star Wars porque es realmente difícil hacer una película edificante sobre alguien que era esencialmente un malo hasta que se topó con Luke Skywalker.

Es cierto que Donald Glover está perfectamente interpretado como un joven Lando Calrissian y su compañero droide L3 es una adición más que bienvenida al universo, pero esto no quita mérito al hecho de que el personaje principal, Solo, es poco más que un aguado. versión del Han que conocemos y amamos.

Si eres un completista, probablemente puedas ver Solo, pero está lejos de ser una de las mejores películas de Star Wars.

7. Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker

Fecha de lanzamiento: 20 de diciembre de 2019

Reparto: Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac

Probablemente estés pensando que The Rise of Skywalker debería estar más arriba en esta lista. Y tienes razón, debería serlo. Pero desafortunadamente, la última película de la saga Skywalker (hasta la fecha) borró todas las decisiones controvertidas pero audaces de The Last Jedi. En cambio, optó por recurrir a la vieja historia de Skywalker ... y para el Episodio 9 se siente más que un poco cansado.

Sí, hay algunos momentos geniales, aunque predecibles, como la reforma de Kylo Ren.

Y sí, las manos de los cineastas estaban algo atadas por el triste fallecimiento de Carrie Fisher, pero gran parte de esta película se siente como una colcha de retazos de todas las películas de Star Wars que le han precedido, solo que sin el significado.

Sin mencionar que el regreso de Palpatine resultó un poco desesperado y ridículo, ¡¿cómo se supone que está vivo, otra vez ?! Si bien probablemente complació a más fanáticos que The Last Jedi, cuando se trata de una gran realización cinematográfica, The Rise of Skywalker es más que un poco deficiente.

6. Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi

Fecha de lanzamiento: 15 de diciembre de 2017

Reparto: Daisy Ridley, John Boyega y Mark Hamill

The Last Jedi es probablemente la más controvertida de las películas de Star Wars, y no sin una buena razón.

Básicamente pisoteó toda la sagrada historia de Star Wars al afirmar que los padres de Rey eran “nadie”, quitando la “magia” de la Fuerza y, oh sí, matando a Luke Skywalker.

Pero es esta misma ruptura de reglas lo que realmente la convierte en una de las mejores películas de Star Wars porque fue la primera en mucho tiempo que se sintió como si tuviera algo nuevo que decir.

Ciertamente no está exento de defectos (como el hecho de que puedes simplemente sacar la historia de Finn y Rose sin ninguna consecuencia), pero en general, The Last Jedi rompió las reglas de formas nuevas y emocionantes, y lo hizo con estilo.

Lo ames o lo odies, no puedes negar que es una entrada inolvidable en la saga de Star Wars y definitivamente no te la puedes perder.

5. Star Wars: Episodio VII - El despertar de la fuerza

Fecha de lanzamiento: 18 de diciembre de 2015

Reparto: Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac

The Force Awakens elogió el regreso de Star Wars para una nueva generación (así como la base de fans existente), tal como lo habían hecho las precuelas antes, pero esta vez fue un regreso triunfal a una galaxia muy, muy lejana.

No solo nos vuelven a presentar a los héroes que amamos de la trilogía original (en serio, ¿qué tan bien se sintió al ver a Han y Chewie al volante del Halcón Milenario, nuevamente?), Sino que también nos presentan un conjunto completamente nuevo. que son igual de rudos.

Además, el malvado Kylo Ren tenía mucho que cumplir, pero de alguna manera darle al malvado villano enmascarado un lado sorprendentemente humano solo lo hacía más aterrador.

Sí, hay quienes señalan con razón que es más o menos una nueva versión de Una nueva esperanza (un joven solitario en un planeta arenoso se ve envuelto en una aventura que termina con la destrucción de una nave espacial malvada del tamaño de una luna), pero la primera película de Star Wars fue un éxito por una razón.

The Force Awakens nos recordó por qué nos enamoramos del universo de Star Wars en primer lugar.

4. Star Wars: Episodio VI - El regreso del Jedi

Fecha de lanzamiento: 25 de mayo de 1983

Reparto: Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher

La última película de la trilogía original de Star Wars podría ser técnicamente la peor de las tres, pero sigue siendo una muy buena película.

Con una de las mejores secuencias de apertura de todos los tiempos cuando Luke y sus compañeros salvan a Han de Jabba the Hutt, y un momento de redención entre Luke y su padre, Darth Vader, que nunca será olvidado, Return of the Jedi definitivamente se ha ganado su lugar. como una de las mejores películas de Star Wars.

El trío de estrellas, Luke, Han y Leia, realmente han acertado en este punto y su cómoda camaradería mientras derrotan al Imperio es uno de los aspectos más destacados de la película final. ¿Puntos bajos? Bueno, a pesar de la nostalgia cálida y difusa que ahora sentimos por ellos, los Ewoks eran un poco ridículos, y el bikini dorado de Leia es más que un poco problemático.

Y, no olvidemos que esta es la película en la que todos se dan cuenta de que Luke besó a su hermana ! A pesar de los osos de peluche y las implicaciones incestuales, el Retorno del Jedi no debe perderse, ya sea que esté viendo todas las películas de Star Wars por centésima vez o por primera vez.

3. Rogue One: Una historia de Star Wars

Fecha de lanzamiento: 16 de diciembre de 2016

Reparto: Felicity Jones, Diego Luna y Alan Tudyk

Cuando se trata de historias de Star Wars que los fanáticos querían ver convertidas en películas, la de los rebeldes que robaron los planos de la Estrella de la Muerte, que Luke y la pandilla usan para destruirla en Una nueva esperanza no era la primera de la lista.

Afortunadamente, sin embargo, la decisión de alejarse de los tropos tradicionales de las películas de Star Wars (sin abrir y cerrar la pantalla) y adoptar un enfoque de película de guerra mucho más valiente (pero no demasiado valiente) rindió frutos, dándonos una de las mejores estrellas. Películas de guerras hasta la fecha, y todas sin ningún Jedi.

Rogue One tiene éxito donde Solo falló al equilibrar perfectamente los guiños a las películas originales (como la aparición del senador Bail Organa, el padre adoptivo de Leia) con un comportamiento muy poco parecido a Star Wars de sus héroes (necesitamos mencionar la secuencia de apertura en la que Cassian mata a un aliado?).

Felicity Jones y Diego Luna están perfectamente elegidos como protagonistas y su química realmente hace que la película sea lo que es, y ¿podemos hablar sobre la secuencia final?

Si no se te pone la piel de gallina al ver el final de Rogue One y el comienzo de Una nueva esperanza, es posible que estés muerto por dentro.

2. Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza

Fecha de estreno: 25 de mayo de 1977

Reparto: Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher

Ah, la película que lo inició todo; Una nueva esperanza. Solo eso le garantiza uno de los primeros lugares en nuestra lista de todas las películas de Star Wars clasificadas, pero el Episodio 4 es una de las mejores películas de Star Wars por más que solo eso. El atractivo de esta película radica en su sencillez.

El joven y heroico Luke que lucha por ser parte de algo más grande podría ser cualquiera de nosotros.

Dejando atrás su vida mundana y haciendo equipo con un sinvergüenza con un corazón de oro para rescatar a una princesa, es fácil ver por qué el público respondió a la historia de Una nueva esperanza.

Agregue el hecho de que está ambientado en el espacio, esa princesa es mucho más que una damisela en apuros y un villano tan icónico que es reconocible solo por su respiración, no es de extrañar que esta película continúe inspirando numerosas secuelas, spin-offs, y más merchandising de lo que nadie creería.

A New Hope tiene todo lo que necesitas en una película, y es la razón por la que los fanáticos regresan una y otra vez a esta primera aventura en una galaxia muy, muy lejana.

1. Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca

Fecha de lanzamiento: 20 de junio de 1980

Reparto: Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher

Finalmente llegamos a la mejor película de Star Wars y si aún no sabes qué es, no has prestado atención.

El Imperio Contraataca incrementó asombrosamente la acción y el corazón de la primera película de Star Wars, entregando una secuela poco común que en realidad es mejor que la original, ¡y con un final deprimente donde los malos esencialmente también ganan!

La épica batalla de apertura en Hoth, la presentación de Lando Calrissian, Leia diciéndole a Han que lo ama (“Lo sé”) y la mayor revelación de sorpresa en la historia del cine cuando Luke descubre que Darth Vader es su padre son solo algunas de las razones por las que El episodio 5 no es solo la mejor película de Star Wars, sino una de las mejores películas de todos los tiempos.

Cuando se trata de clasificar cada película de Star Wars de peor a mejor, realmente no hay competencia. El Empire Strike Back es magistral.