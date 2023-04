¿Cuáles son las películas más rentables de la historia?

Ahora que James Cameron ostenta el título de ser el director de 3 de las películas más taquilleras de la historia, con Avatar: The Way of Water superando la marca de los 2,3 billones de dólares en la taquilla, consideramos que hay otras maneras de contabilizar el éxito monetario en el cine.

Actualmente la marca más popular es esa, la taquilla, con Avatar de 2009 en el primer puesto, que alcanzó 2,9 billones, mientras que Avengers: Endgame —que estuvo en el top por un tiempo— tiene el segundo lugar con 2,7 billones, seguida de cerca por la secuela al éxito mediático de Cameron.