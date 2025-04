¡Aún hay esperanza! Negocian ejecutivos de Dreamworks para regreso de Eugenio Derbez a ‘Shrek 5’

¿QUÉ DIJO EUGENIO DERBEZ DE ‘BURRO’?

Derbez comenta que los ejecutivos de México, quienes saben la importancia de la adaptación, están hablando con sus homólogos americanos, por lo que espera respuesta.

“Nada más puse una condición: si no me dejan cambiar el libreto, porque cambiaron de ejecutivos y el original que era Jeffrey Katzenberg sí me lo permitió; dije que si no me dejaban, no lo haría, porque entonces la gente va a decir que (Burro) ya no es el mismo y no es tan chistoso”, dijo Derbez.