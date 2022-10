Fallece Sacheen Littlefeather, la actriz que rechazó el Oscar de Marlon Brando, a los 75 años

“ Suplico en esta ocasión que no haya irrumpido en esta noche y que en el futuro nuestros corazones y nuestros entendimientos se encuentren con amor y generosidad ”, comentó Littlefeather, que se convirtió en la primera mujer indígena en aparecer en el escenario de los Oscar .

Si bien fue breve, directa y cortés, la aparición de Littlefeather fue considerada polémica, recibiendo una mezcla de aplausos y abucheos del público. En los años siguientes, Littlefeather tuvo que enfrentar mucho menosprecios y abusos por su discurso, dijo.

“Hablé desde mi corazón”, dijo a The Associated Press días después de los Oscar. “Esas palabras estaban escritas con sangre, quizá mi propia sangre. Me sentí como cristo cargando el peso de la cruz sobre sus hombros”, añadió.