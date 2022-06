Inicia el Festival de Tribeca con películas para todos los gustos

El documental “Halftime” de Netflix sobre la vida y carrera de la cantante Jennifer López inaugurará el Festival de Tribeca.

Así mismo contará con estrenos cintas sobresalientes como “Alone Together” que fue dirigida y protagonizada por Katie Holmes; así como también “Corner Office”.

Por otra parte, entre los famosos más esperados sobresalen Peter Dinklage, que protagoniza “American Dreamer”; Penélope Cruz y Antonio Banderas, que promocionarán “Official Competition”; así como también Taylor Swift, que dará una charla sobre su debut como directora en el videoclip “All too Well”.

TE PUEDE INTERESAR:

‘El hoyo en la cerca’: Una historia de terror psicológico sobre la manipulación religiosa y sus consecuencias

Este año se van a presentar 111 películas, de las cuales 88 son estreno mundial, realizadas por cineastas de 40 países, en donde además más de la mitad son mujeres, personas “no blancas” o que se identifican con la comunidad LGBTQ; con loo que Tribeca proyectará una diversidad de realizadores y cuyo objetivo es “ser reflejo de la comunidad”, de acuerdo a con la organización del festival cinematográfico.