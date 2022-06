Julia Garner protagonizará la biopic de Madonna

La película, a cargo de Universal Pictures, seguirá los primeros días de la controvertida artista y reina de la reinvención perpetua. Cabe recordar que la presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, ganó el guion en una guerra de ofertas de varios estudios, y Amy Pascal será la productora del filme

Tras el anuncio de la producción, Madonna dijo que esperaba “transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo. El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”.

Aún se desconoce la agenda de producción y el resto del elenco principal.

Con información de Variety