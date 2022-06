$!‘El hoyo en la cerca’: Una historia de terror psicológico sobre la manipulación religiosa y sus consecuencias

“La cinta surge por los recuerdos que yo tenía de un año en el que estudié en un lugar similar al de la película. Básicamente, después de muchos años de reflexión, me di cuenta de que había todo un mecanismo de manipulación en estas escuelas para moldear la ideología y la personalidad de estos jóvenes, que generaba adultos problemáticos dentro de nuestra sociedad, personas dentro del poder, del gobierno, de las élites económicas, quienes durante sus infancias y su adolescencia vivieron cosas muy fuertes que marcaron la forma en la que pensaban”, relató Del Paso en entrevista con VANGUARDIA.

La cinta de terror, que su director define como de “terror psicológico”, toca temas como el machismo, la homofobia, el abuso infantil y la manipulación de parte de algunos adultos para conducir a jóvenes a desarrollar conductas inaceptables, todo ello relacionado a la Iglesia Católica y la manera en que usan la fe para crear una ideología que divida a la sociedad según su clase social.

“Creo que la Iglesia Católica, en este caso, y las organizaciones en la iglesia católica tienen un poder inmenso, no solo espiritual sino también adquisitivo. En México las escuelas más reconocidas pertenecen a la iglesia. Se me hace totalmente antinatural dividir a los hombres y a las mujeres dentro de la educación y se me hace muy fuerte que, a través de ciertos preceptos de la religión, se manipule a los jóvenes a pensar de una manera determinada. Creo que si queremos un verdadero cambio tenemos que empezar a pensar en la libertad y en cómo obtener la igualdad de oportunidades para todo tipo de personas, que esto no se puede hacer si desde un principio empezamos dividiendo”, agregó el director.