20th Century Studios da a conocer el tráiler de “Avatar: The Way of Water”

Si bien la trama del filme no ha sido revelada por completo, esta basado en el mundo acuático de Pandora , conformado por océanos, lagos y criaturas marinas, y a su vez estará ambientado más de una década después de los eventos de la primera película .

“Hay algo que sé, donde sea que vayamos, esta familia es nuestro fuerte”, explicó el protagonista, Jake Sully.

El tráiler de “Avatar: The Way of Water” que es dirigida por James Cameron deja ver que la apuesta de su productora es por un diseño 3D con una enorme calidad visual, con paisajes y personajes animados cuyos detalles aparecen muy definidos y modelados.