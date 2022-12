Kristen Stewart presidirá el jurado en la próxima edición de la Berlinale

“Estamos entusiasmados por que Kristen Stewart asuma esta distinguida tarea. Es una de las actrices con más talento y polifacética de su generación”, indicó la Berlinale en un comunicado.

“Joven, brillante y con una impresionante carrera, Kristen Stewart es el puente perfecto entre Estados Unidos y Europa”, explican sobre la decisión los codirectores del evento, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian.

Stewart, es conocida mundialmente gracias a su a partir su interpretación en la serie “Twilight” (2008-2012), además asistió en 2010 al festival berlinés con la producción independiente “Welcome to the Rileys”, dirigida por Jake Scott.

TE PUEDE INTERESAR: Podría concretarse ceremonia de los Premios Ariel; hay propuestas de apoyo

Así también, en ese mismo año la actriz estadounidense fue galardonada con el premio Orange Rising Star como mejor nueva intérprete en los premios británicos BAFTA.

Así mismo, en la Berlinale dio a conocer que en la edición número 73 del evento homenajeará con un Oso de Oro honorífico a su carrera al realizador, productor y guionista Steven Spielberg.