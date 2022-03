La ausencia de la palabra mafia, entre otras curiosidades de “The Godfather”

“ The Godfather ” tuvo que soportar campañas del crimen organizado , ademas de Frank Sinatra trato impedir el rodaje y en donde la escena más cara fue la muerte de Sonny Corleone . Otro dato curioso es que del cásting fueron descartados Warren Beatty o Dustin Hoffman .

4.- Después de descartar a varios reconocidos actores de aquella época, como Laurence Olivier, George C. Scott, Ernest Borgnine o Anthony Quinn , Brando finalmente fue aceptado para interpretar el papel de Don, Vito Corleone.

3.- Marlon Brando recibió una de Puzo en la que le decía que él era la única persona que podía interpretar al Don, Vito Corleone, sin embargo, Paramount no lo veía así y pensaban que el Brando era tóxico para la taquilla y no le querían.

A continuación te damos a conocer los datos de “ The Godfather ”:

7.- Antes de darle el papel de Michael, el hijo adorado del Padrino a Al Pacino se tuvo la opción de ofrecerlo a Warren Beatty, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Robert Redford o Robert De Niro.

8.- Aunque Pacino se quedó con el papel, tuvo problemas porque ya había sido contratado para actuar en “The Gang That Couldn’t Shoot Straight”, que se filmaría a la vez que “The Godfather”. Por suerte para él, fue sustituido por Robert De Niro, quien, a su vez, tuvo que renunciar al aceptar interpretar a Paulie Gatto.

9.- Al Pacino, James Caan y Diane Keaton ganaron sólo 35,000 dólares por protagonizar la película, en cambio el salario de Robert Duvall fue de 1,000 dólares menos. Según la revista EW, Brando recibió un pago de 250,000 dólares y un porcentaje de los beneficios. Y eso que su personaje aparece solo una de las tres horas que dura la película.

10.- La duración “The Godfather” es de 2 horas y 55 minutos. A a Coppola se pedido que la película no superara las 2 horas y 15 minutos. Sin embargo, cuando presentó el montaje inicial, la productora consideró que era apenas un tráiler y le autorizó alargarla casi una hora.

11.- Cuando iniciaron los ensayos para la realización de la película, Coppola tomó la decisión de que su reparto principal se reuniera a comer en familia interpretando sus personajes, a sí poder establecer la jerarquía de los roles familiares en la historia.

12.- Brando logró darle voz a Vito Corleone imitando la del mafioso real Frank Costello. Y quería que su personaje tuviera la apariencia de un bulldog, por tal motivo se rellenó las mejillas con algodón para la audición y luego utilizó una prótesis en el rodaje.

13.- “The Godfather” se filmó en 120 localizaciones de la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Así como en el exterior de la casa del productor Jack Woltz que era la de William Randolph Hearst en Beverly Hills. No así el interior ni la cama en la que apareció la cabeza del caballo.

14.- Gordon Willis, director de fotografía, llegó a decir que el colorido de la película era “como el de una fotografía de periódico con los colores defectuosos” y se aseguró de que ese aspecto distintivo se conservara en el negativo a través de una técnica particular de exposición fotoquímica. Algo que originó un gran deterioro en el negativo y que ahora ya fue restaurado en su totalidad.