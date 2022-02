Medio siglo de ‘El Padrino’, una obra maestra del séptimo arte apoyada por la mafia

“El Padrino” es un filme de mafiosos basado en la novela homónima de Mario Puzo y considerado una obra maestra del séptimo arte. La historia del padrino llegó a las librerías tres años antes que al cine. Se publicó en 1969 y se convirtió en éxito de ventas en Estados Unidos ese mismo año. “Había visto un anuncio de ‘El Padrino’ de Mario Puzo en la sección de libros del New York Times y me llamó la atención porque la ilustración de la portada sugería una historia sobre ‘poder’”, escribió Coppola en el prólogo de la edición que celebra el medio siglo de la novela.

Todo comenzó cuando Paramount compró los derechos de la novela cuando todavía no estaba terminada, pagando un adelanto de 10 mil dólares que el autor aceptó enseguida al estar ahogado en deudas. El acuerdo incluía otros 80 mil si el trabajo terminado se trasladaba al cine. Durante varios meses, Coppola y Puzo lograron entregar a Paramount un borrador, y entonces la producción se puso manos a la obra.

Ya que Paramount tenían la historia y había arreglado sus problemas con la mafia italiana, necesitaban a sus protagonistas. Ahora resultaría prácticamente imposible disociar a Don Vito Corleone del actor que le dio vida, pero en aquel momento, el estudio no veía con buenos ojos a Marlon Brando, al que consideraban tóxico.

Al Pacino fue otra apuesta de Coppola. “Cuando leí ‘El Padrino’, vi a Al en el papel de Michael”, dijo Coppola según a The New Yorker en 1997. El estudio no tenía tal presupuesto, y sugirieron otros actores como Ryan O’Neil o Robert Redford. Los otros elegidos para dar vida a los descendientes del padrino fueron James Caan, como Sonny Corleone, el primogénito; John Cazale, como Fredo, y Talia Shire, hermana de Coppola, como Connie Corleone. El reparto se completó con Diane Keaton como Kay Adams, Robert Duvall, en el papel de Tom Hagen, y Al Martino, como Johnny Fontane, entre otros.

Una vez en las salas “El Padrino” fue un éxito. El filme obtuvo diez nominaciones y finalmente se hizo con tres estatuillas, a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor (Marlon Brando). En 1974, se estrenó “El Padrino II”. Para el capítulo final de la trilogía, “El Padrino III”, dirigido por Coppola, como las dos entregas anteriores, hubo que esperar 16 años, hasta 1990. Este año, la película volverá al cine restaurada, en un estreno limitado, para celebrar el medio siglo de la primera vez que Coppola le hizo a los espectadores una oferta que no pudieron rechazar. Con información de EFE