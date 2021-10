‘Mano de Obra’, ‘Hay alguien en tu casa’ y ‘Acapulco’, los estrenos más vistos de esta semana en Amazon, Netflix y Apple TV+

PELÍCULA

‘Mano de Obra’

Amazon Prime Video

Duración: 1 h 22 minutos

Año: 2019

Director: David Zonana

Crítico invitado: Fernando Gaxiola

Hoy en día es difícil encontrar películas mexicanas que no estén centradas en usar la misma fórmula. Son pocas películas las destacan y llaman la atención de la crítica y del público por innovadoras en el tema. El buen cine mexicano se ha caracterizado por ser arriesgado, complejo y por mostrar la realidad de hoy en día. Una de esas joyas que son poco conocidas es “Mano de obra”. Esta cinta retrata una perspectiva diferente a lo ya visto mostrando un México en el que se dedican a robarse unos a otros formando una pirámide de poder en la que va quedando atrapada más gente y donde el que es más poderoso va abusando del de abajo. Algunos la apodaron la “Parásitos mexicana” por hacer una denuncia social de la lucha de clases mostrando las ideologías de cada lado. A lo largo de la cinta busca impresionar al espectador con una tensión en la que ya no sabes los límites que se romperán por sobrevivir y mantenerse un sitio estable. “Mano de obra” es fue estrenada en 2019 y no ha tenido mucha promoción, pero es tan buena que todo mexicano que no busque la comedia fácil sino historias que hablen de la naturaleza humana debería estar dispuesto a verla.