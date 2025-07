Gobierno de EU trabaja para dar respuesta a las inundaciones en Texas

A través de redes sociales, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, informó que su gobierno se encuentra trabajando con funcionarios estatales y locales en Texas tras las devastadoras inundaciones en el estado

Trump dijo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estará “allí en breve”.

“Melania y yo estamos rezando por todas las familias afectadas por esta horrible tragedia. Nuestros valientes socorristas están en el lugar haciendo lo que mejor saben hacer. DIOS BENDIGA A LAS FAMILIAS, Y DIOS BENDIGA A TEXAS”, escribió el presidente en Truth Social.

Por otro lado, Chip Roy, representante de Texas, dijo que le costaba encontrar las palabras para describir el dolor y el caos que enfrenta su comunidad mientras los equipos de rescate buscan a los desaparecidos y las familias comienzan a llorar las vidas perdidas en las inundaciones de esta semana.

“Ayer, estaba al teléfono con el presidente, con la secretaria... pero ni siquiera pude avanzar en la conversación con la secretaria, tratando de explicarle lo que estábamos afrontando”, dijo Roy durante una conferencia de prensa este sábado.

“Eso no me pasa a menudo, pero me tomó un tiempo recuperarme para poder siquiera decirle lo que estábamos viendo”, añadió

En medio del dolor, el legislador texano recordó momentos de esperanza, incluyendo un estudiante de la escuela de su hijo que había estado desaparecido durante la inundación pero que luego fue encontrado sano y salvo.

Con información de CNN EE.UU.