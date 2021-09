María Rojo es homenajeada con el premio “La musa” en el Festival de Cine de Guanajuato

“ Cuando he ido a trabajar ahora son puras mujeres y me sorprendo con estos ejércitos de mujeres vestidas de negro. Antes, en mis tiempos, la foquista de ‘Danzón’ (1991) era una mujer y yo decía qué maravilla, si yo volviera a nacer a lo mejor se me ocurriría y ahora veo películas con grandes directoras, jovencitas, inteligentes y buenas, ¡cambien el mundo porque a uno ya no le va a dar tiempo! ”, aseguró.

“ Con todo lo qué pasa no veo la política cultural, está duro lo que estamos viviendo, más allá de si lo hacen bien o mal, o las ideas políticas que yo tenga, la cultura no les está siendo prioridad ”, expresó Rojo.

La actriz que además fue diputada y senadora aseguró que se sentía decepcionada de la política.

“Tuve una depresión cuando estuve en la política porque no es mi carrera, lo hice, no temo nada, me pueden revisar de arriba para abajo, pero si me dan una escenita en una película me importa más que cualquier otra cosa”, afirmó.

Al finalizar el homenaje se proyecto la película “Danzón”, de María Novaro y escrita por otra de las mujeres homenajeadas de la noche, Beatriz Novaro, quien a la distancia agradeció el premio.