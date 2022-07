Mira las primeras imágenes de la nueva película de Christopher Nolan, Oppenheimer

En un muy breve video el estudio Universal Pictures muestra un avance con cuenta regresiva incluida de “Oppenheimer” en el que se puede observar al actor irlandés Cillian Murphy dando vida a J. Robert Oppenheimer mientras una voz en off dice: “El mundo está cambiando, reformándose. Este es tu momento”.

Esta voz es la de Emily Blunt, quien interpreta a la esposa del científico, Katherine.

Después de una serie de imágenes, se escucha otra voz masculina que expresa lo siguiente: “les diste el poder de destruirse a ellos mismos e hiciste al hombre más importante que jamás haya existido”.

“Oppenheimer” se basa en la novela “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” que fue escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin y ganadora del Pulitzer en 2005 .

Este es el segundo filme del director de cine británico-estadounidense ambientado en la Segunda Guerra Mundial tras la ovacionada y exitosa “Dunkirk” (2017).