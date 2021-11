$!¿Quién es quién en ‘House of Gucci’? El drama con el estreno más exitoso en dos años

Sin duda, una de las películas más esperadas del año fue “House of Gucci”, y aunque su estreno se vio retrasado debido a la pandemia de COVID-19, la espera valió la pena. Este lunes, se dio a conocer que el drama basado en la novela “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour y Greed”, que se estrenó en los cines el pasado 25 de noviembre, se convirtió en la primera película de drama con gran éxito en taquilla en su primer fin de semana en los últimos dos años.

Según lo informado por Deadline, parece que “House of Gucci” será un éxito para Scott, la película se llevó a casa 14.2 millones de dólares en tres días y 21.8 millones en cinco días, una hazaña que una película dramática no logró en taquilla desde el éxito de “Mujercitas” en diciembre de 2019.

Si bien las cifras de taquilla del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos fueron un gran alivio para los estudios cinematográficos, la audiencia aún es notablemente baja en comparación con hace dos años, ya que las cadenas de cine continúan luchando por atraer al público de regreso.

Si aún no has visto “House of Gucci”, aquí te decimos quién es quién en esta historia llena de glamour y drama, la cual cuenta la historia de Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci una pareja que formó parte de la dinastía de la moda.