‘CODA’: ¿El nuevo giro de Sundance?

Hoy da inicio en la ciudad de Park City, Utah, la edición 2022 del primer festival importante de cine del año, el Festival de Sundance, el cual por primera vez en casi dos años de pandemia será virtual.

Esto porque el realizado en enero del 2020 todavía fue “pre-pandemia” y, por lo mismo, presencial, siendo el del año pasado híbrido debido a que la disponibilidad de las primeras vacunas propició este esquema de proyecciones, pero hoy dada la proliferación de la variante ÓMICRON será el primero dentro de esta situación mundial de contingencia sanitaria que se hará totalmente virtual, dando así oportunidad a que, como ha sucedido y hemos promovido desde estos espacios acceder desde la distancia a algunas de las nuevas propuestas particularmente en cine independiente a nivel internacional como en México ha sucedido con el de Morelia, Guanajuato o Monterrey.

Sin embargo, con el triunfo aplastante de la película “CODA”, de Sian Heder, que el año pasado hizo historia en dicho evento al ganar de forma unánime el Gran Premio del Jurado; a la Mejor Dirección; del Público y uno Especial del Jurado al Mejor Ensamble, integrado, entre otros, por la ganadora del Oscar Marlee Matlin (“Te amaré en silencio”) y el mexicano Eugenio Derbez, entre otros más.

La película, disponible a través del streaming desde pasado el viernes 7 de enero para los suscriptores de Amazon Prime Video en México, se titula así porque los las siglas en inglés de los hijos de padres sordomudos como es el caso de Ruby Rossi (la británica Emilia Jones), la única persona oyente de su familia que incluye también a un hermano sordomudo que junto a su padre se dedican a la pesca en una población costera cuyo negocio, al verse amenazado y donde se requiere de alguna forma el apoyo de las habilidades que el resto de sus familiares carecen se encuentra dividida entre perseguir su pasión por la música y el miedo de abandonarlos.

“CODA” funciona en dos niveles tanto como película de fórmula taquillera como “feel good movie” que le han funcionado a Hollywood desde el cine silente pero también por el ensamble actoral y manufactura general en los circuitos de arte y de ahí sus premios no solo en Sundance como del AFI que la consideraron sin vuelta de hoja ala Mejor en Cine del 2021 así como las nominaciones en los SAG al Mejor Ensamble y al Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur, quien interpreta al padre de Ruby, Frank Rossi.

Con todo, debo admitir que con todos estos antecedentes, en lo personal yo esperaba ver luego de la compra millonaria que hizo Apple TV por “CODA” tras su triunfo en Sundance (aunque irónicamente en México la adquirió Amazon) que no solo tuviera ese “appeal” para los grandes públicos que, por ejemplo, tuvo en 1993 “El Mariachi”, de Robert Rodríguez, que ganó también el Premio del Público, sino ese cine de autor sorprendente de sus primeros años que fue por lo que originalmente lo creó Robert Redford en homenaje a su memorable personaje del western “Butch Cassidy and the Sundance Kid” como sucedió con “Simplemente sangre” (1984), de Joel Coen, entre muchos otros títulos más. Ese, creo yo, es el mayor reto de Sundance para este año.

Comentarios: galindo.alfredo@gmail.com; Twitter: @AlfredoGalindo