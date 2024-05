‘Como actor y director, lo tengo todo’, Chris Pine debuta como director en ‘Poolman’

¿Qué piensa el actor Chris Pine sobre el director Chris Pine? “Yo creo que es increíble (Chris Pine, director). Honestamente, me extraña que no haya ganado nunca un Oscar (Risas). Hablando en serio, lo divertido de todo esto es que en un principio había tenido bastante ansiedad como cualquier ser humano y como actor especialmente, porque puede ser aterrador estar en un estudio de cine. Pero como no tuve tanto tiempo, por no tener dinero suficiente, no tuve ninguna ansiedad. De hecho, tuve muchísima menos ansiedad dirigiendo que muchas otras veces que trabajé como actor porque estaba demasiado ocupado dirigiendo, después actuando, después revisando algo, moviendo luces, tratando de ver si íbamos a tener comida para el mismo día... Y me encantó”.

En el cine, Chris Pine ya había tomado el mando de la nave Enterprise como el Capitán Kirk de ‘Star Trek’ para seguir conservando el título como el Capitán Steve Trevor que enamoró a la Mujer Maravilla en el Universo de Marvel. Claro que después traspasó al mundo de DC Comics cuando fue la voz de Peter Parker en ‘Spiderman into the Spider Verse’, para volver a Marvel como el líder de la banda de ‘Dungeons & Dragons’, Casi al mismo tiempo que se convertía en el Rey Magnífico del dibujo animado ‘Wish’. Pero los verdaderos superpoderes de Hollywood los consiguió ahora, dirigiendo cine por primera vez, donde además es el autor y protagonista de ‘Poolman’.

¿Qué tan difícil resultó esta primera experiencia como director de cine? “Es gracioso pero no fue para nada difícil. Y lo digo porque en un principio yo estaba muy preocupado por la ansiedad que te comentaba antes. Con todos con los que hablaba me habían dicho que dirigir cine iba a ser muy difícil, que era algo demasiado grande. Pero yo disfruté todo el proceso, la pasé muy bien. Obviamente tuvimos problemas, como siempre... no había suficiente tiempo ni suficiente dinero, perdimos un actor, perdimos uno de los lugares para filmar, faltaba dinero para el día siguiente y cosas así. Pero al final, todo resultó una absoluta maravilla. Lo más difícil fue la preparación o conseguir el dinero, re-escribir el guion y ver si podía entrar dentro del presupuesto que nos dieron. Lo más difícil fue asegurarme que podía filmar la película. Pero una vez que pisé el estudio de cine, todo estuvo bien”.

¿Aprendiste alguna lección como director que no volverías a repetir como actor? “Algo que no volvería a hacer... es una pregunta difícil de contestar... (se toma su tiempo). No lo sé”.

¿Habiendo sido el Capitán Kirk de Star Trek y un Rey en el dibujo animado Wish, dirigir cine es como tomar el volante de una nave o es más parecido a las órdenes de un Rey donde todos solo pueden decir “Si, señor”? “No, Dios, no. El cine no tiene esos colores, es algo que necesita una colaboración increíble y es un absoluto milagro que se logre hacer en esta ciudad, porque es casi imposible lograr que se haga nada, por aquí, con un dictador que se crea capaz de conducir el show. Se necesita suficiente energía para ser como un General, como si navegaras una nave, sabiendo lo que haces, con ideas donde puedas decir si o no, seas decisivo para seguir siempre adelante, pero creo que la mejor forma de hacer el mejor trabajo es buscar algo personal, uno a uno, queriendo que la gente quiera ir a trabajar, en especial cuando hay dinero en el medio, yo no quieres que la gente se despierte para ir al estudio de mala gana”.

Los actores directores también se quejan de lo difícil que resulta ser director y actor al mismo tiempo... “Para mi fue lo más divertido que me pasó en la vida. No me atrevería a dejar de hacerlo. Como te decía, vi todo tipo de cine, vi Chaplin y mucho cine mudo que me encantó. Y lo que me gusta de Buster Keaton es que al ver su cine me di cuenta que él era también el director, guionista, actor, diseñador de producción, vestuarista, editor, director. Lo hacía todo. Y es algo que se disfuta al ver una creación y una idea que tampoco tuve antes. No puedo creer que me levanté un día con 42 años para decir “Debería hacer esto”. La actuación de cine, en realidad no es el medio de un actor. Es el medio de los directores y los editores. Pero como actor y director, lo tengo todo. Es una creación completa. Es como estar desnudo en un escenario, se siente real. Se siente que es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo”.

Como director de cine, George Clooney bromea diciendo que le roba a todos los directores de cine que puede y Ben Affleck dice lo mismo ¿En tu caso, le robaste o te inspiraste en algún otro director de cine, para dirigir ‘Poolman’? “Es algo difícil de decir... el guion lo escribí durante la pandemia, cuando estábamos todos aislados. Y como yo estaba en casa, todo el tiempo, vi todo el viejo cine que debería haber visto antes como actor. Me suscribí a ‘Criterion Collection’ y me la pasé viendo cine, todo el tiempo. Será por eso que no hubo un momento particular que quise copiar, pero vi mucho cine. Y yo también estuve en muchos estudios de cine. Seguramente le robé a muchos directores, pero no podría especificar algo en particular”.

Una de las tantas bromas en la historia de ‘Poolman’ son las cartas que le escribe tu personaje todos los días a Erin Brokovich pero solo los que prestamos atención vimos en una de las paredes una foto de Julia Roberts, arriba de una carta firmada por ella ¿Tu personaje conoció a Julia? ¿Es una broma interna con Julia Roberts?¿Cuál es la verdadera historia que no cuenta la historia? “En un momento de la historia, mi personaje Darren le escribe a Erin Brockovich y él piensa que es su amiga. Para los que no la conocen, Erin Brockovich es una famosa abogada activista que lucha por los más débiles, tratando de asegurarse que no se abusen de ellos. Y como Julia Roberts filmó una película que hasta el título era ‘Erin Brockovich’, fue una de esas cosas que incluimos. Si en la historia le escribió a Erin Brockovich, probablemente también le escribió a Julia Roberts y está enamorado de Julia”.

¿Pero la firma en la carta de Julia Roberts que aparece en la pared debajo de la foto, es la firma real de ella? “No, no, no, no, no es su firma. Le pedimos permiso para usarla, pero no es realmente de ella”.

En tu caso, muy pocos saben que pasaste del mundo de DC Comics de Wonder Woman al universo de Marvel con la voz de Peter Parker y el Hombre Araña en ‘Into the Spider Man Verse’ ¿Te gustaría dirigir cine de Marvel o DC Comics? “No, no, no tengo absolutamente ningún interés. Me gusta contar con poco dinero y casi nada de tiempo, aunque no sea el extremo que tuvimos. Pero me gusta ese límite, se siente como un grupo de vaudeville, como un grupo de actores que están por salir al escenario que tuvieron que construirlo juntos, antes. Hay algo muy emocionante en todo eso, que lo hace muy pero muy vivo. Y las grandes superproducciones pueden sentirse demasiado densas. Me encanta actuar en ellas, pero tampoco tengo esa mentalidad, no me gusta lo visual previo, no me interesa”.

¿Y qué pasa con la nueva versión confirmada de Star Trek 4? ¿Qué nos puedes contar? “La voy a dirigir, pero esa es una excepción. (Riendo) no, no sé nada de Star Trek. Aparentemente trajeron alguien que va a escribir otro guion, no lo sé, me encanta, me gustaría volver, pero fuera de broma, no voy a volver”.