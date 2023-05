¿Cómo amar a un fan de Star Wars siendo una simple mortal?

Nunca creí que vería una sola película de Star Wars y terminé enamorándome de un gran fan que, por coincidencia o destino, nació justamente un 4 de mayo. El día de Star Wars: la fuerza está con él. No soy la primera ni la última novia no geek. Y seamos honestas... cuando el amor llega una termina haciendo cosas que nunca pensó hacer, como plantearse seriamente ver todas las películas, series, caricaturas, juegos, libros y demás contenido habido y por haber de Star Wars. O de cualquier otra saga. ¿Cuántas horas de mi vida invertiré? No sé. Si tengo suerte, tendré muchísimos años para disfrutarlas acompañada de un miembro honorario del fandom. Tengo que confesar que, como buena virgo, lo primero que hice cuando supe de su pasión fue googlear: guía para amar a un fan de Star Wars. Fue un epic fail porque solo encontré más contenido pensado para las parejas donde ambos son fanáticos. ¿Alguien podría pensar en nosotras, las simples mortales?

Así que, aunque esta no es una guía per se, estos son algunos tips y comentarios para aquellas mujeres que estamos ansiosas por bajarle la luna y toda una base espacial a nuestra pareja (o emplear todo el poder de la estrella de la muerte si el lado oscuro es fuerte en ti o en él). 1.- Ver la saga juntos es lo mejor de la galaxia. Dile que quieres ver la saga milenaria por primera vez en tu vida con él. No esperes a que te lo pida, su emoción será mayor si la propuesta viene de ti. ¡Comprobado! 2.- Déjalo elegir el orden. Seguramente ya has escuchado que las películas no fueron grabadas en orden cronológico y, para ser honesta, creo que es mejor para nosotras verlas así, pero pregúntale al experto. A mí me recomendó empezar con el Episodio IV, la película que lo empezó todo.

3.- Escúchalo. Tampoco tienes que hacerte fan, basta con que lo escuches y te intereses genuinamente por uno de sus universos favoritos. Puedes buscar resúmenes de las películas en YouTube para tener una noción y pedirle que te cuente más de su personaje favorito, cuándo fue la primera vez que vio Star Wars, de qué color sería su sable de luz. Y si eres aventurada, puedes entrar a las cavernosas tierras del universo expandido, lo canon, lo que ya no es canon, lo que volvió a ser canon, lo que es canon, pero no debería serlo... En serio, quiere alguien pensar en nosotras las simples mortales. 4.- No tengas miedo a dar tus comentarios. Por experiencia propia, él estará atento a tus observaciones y reacciones durante la película. No se trata de estar comentando todo el tiempo, pero si tú quieres decir que Anakin solo necesitaba terapia o que parece que una pelea se está librando en Altos Hornos de México, ¡DO IT GIRL!

5.- La comunicación es clave. Tampoco es necesario que hagamos todo lo que vemos en la televisión o en internet. No te vayas a ir a lo Rachel Green vistiéndote de la Princesa Leia sin preguntarle primero cuáles son sus gustos personales. Que no gane la intensidad y que no falte el criterio. Y si ya te estás preguntando: ¿todo esto vale la pena? Mi respuesta es un rotundo TOTALMENTE. Si tu novio tuvo la paciencia y el compromiso para ver cada película, ¿Cómo no los va a tener contigo?