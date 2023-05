En una reciente entrevista de promoción Chris Pratt consideró la historia de su personaje como un relato de amor, al no poder tener de cerca a la Gamora que conoció y murió en la guerra c ontra Thanos.

TRISTEZA

Por su parte el creativo de Guardianes de la Galaxia James Gunn dijo sentirse triste por no volver a escribir y crear para esos personajes.

“Adoro estos personajes, a todos ellos, aunque tengo un cariño especial a algunos, sobre todo a Rocket. Voy a volver a ver a todos los actores, son amigos míos, pero no a los personajes. No voy a volver a escribir para ello, al menos no en un futuro cercano, y eso me entristece”, dijo.