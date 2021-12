$!¿Cómo evitar spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’? Aquí te decimos los trucos para Facebook, Twitter y YouTube

“Spider-Man: No Way Home” se podría convertir en la película más taquillera del 2021, y también en la más exitosa desde que inició la pandemia de COVID-19. Después de meses de especulaciones y tráilers que elevaron al máximo las expectativas de los fanáticos del ‘Hombre Araña’, este 15 de diciembre la película llegará a todos los cines mexicanos.

EN YOUTUBE

Si bien YouTube podría considerarse uno de los lugares más seguros en cuanto a spoilers se trata gracias a sus estrictas políticas de derechos de autor, las posibilidades de encontrar un spoiler no son inexistentes. Y es que si eres fanático de Spider-Man y has visto uno que otro video sobre la saga o entrevistas con el elenco, es muy probable que el algoritmo te sugiera algún video relacionado con el filme.

Por ello, es necesario dejar de ver videos que tengan relación con Spider-Man para evitar que YouTube te recomiende contenido similar. Sin embargo, la mejor opción para evitar algún spoiler es dejar de visitar temporalmente la versión para navegador y utilizar únicamente la de dispositivos móviles, ya que ahí puedes descargar NewPipe, una herramienta exclusiva para Android que hará que solo te aparezcan videos de los canales a los que estás suscrito.

SPOILER PROTECTION 2.0

Aunque los consejos anteriores pueden ser de gran ayuda, internet en sí es un gran peligro para los spoilers. Para evitar eso, puedes instalar la extensión Spoiler Protection 2.0, la cual está disponible para navegadores Firefox y Google Ghrome. También es posible encontrarla en dispositivos iOS y Android, esta aplicación te ayudará a bloquear palabras claves y algunos contenidos que podrían ser un potencial spoiler.

‘NO SEAS ESA PERSONA’

Cuando se trata de “Spider-Man: No Way Home”, o cualquier otra película popular, no le arruines la película a los demás. Si cree que debes publicar en redes sociales tu opinión sobre la película, hazlo de una manera que no revele detalles claves a otros. Y este consejo no es nuestro, las estrellas de la película recordaron esto a los fanáticos en un video publicado en YouTube con la leyenda, ‘Sin spoilers. No seas esa persona’.