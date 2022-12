Lejos de ser la típica estrella de Hollywood, Adam Driver comparte la fama de Star Wars con el estilo del Oscar, desde las dos nominaciones de ‘Marriage Story’ y ‘BlacKkKlansman’. Será por eso que el Festival Internacional de Cine de Venecia lo eligió para el estreno mundial de ‘White Noise’, justo en la época que comenzaba la nueva temporada de premios, como el mejor adelanto de la nueva nominación a un Globo de Oro como Mejor Actor. ¿Todavía te gritan por la calle ‘Kylo’ por Star Wars? No tan seguido... Bueno, tampoco salgo tanto. La última vez fue una noche de Halloween que había salido con mi hijo a ‘trick or treat’ (la tradición americana de ir casa por casa, donde los hijos reciben dulces al tocar la puerta de un extraño). Y en el edificio del otro lado de la calle, entró alguien que me vio y salió con la máscara de Kylo Ren porque se ve que había sido el disfraz que él también había elegido. RECUERDOS DE FILMES ¿El lugar más extraño donde te pidieron un selfie? En un baño público. Demasiado extraño. Y me pasó dos veces cuando estaba de viaje, fuera de Estados Unidos.

¿Y así como los fans te piden un selfie para guardar aquel recuerdo del encuentro, en tu casa guardas algo en particular que te hayan usado antes tus personajes en el cine? Muchas cosas. Por supuesto tengo dos cascos y un lightsaber de Star Wars. También el machete que usaba en ‘Dead Don’t Lie’ para matar zombies. En ‘Last Duel’ me quedé con una armadura y en (House of) Gucci me quedé con los zapatos, porque era algo que imaginé que podía volver a usar cuando volviera a la realidad. Pero también saco muchas fotos que terminan siendo los mejores recuerdos. LA FAMA ANTES Y DESPUÉS DE LA GALAXIA ¿La fama definitivamente cambió tu estilo de vida desde Star Wars? Totalmente. Y resulta muy difícil de entender, porque no es algo para nada cómodo. No es para nada natural, en especial después de haber vivido una vida completamente normal por más de 30 años, hasta que todo cambió de la noche a la mañana. La relación con la gente ya no es la misma. Hay personas que no sienten la misma incomodidad, pero definitivamente no creo que sea algo natural.

¿Y el trabajo como actor cambió al mismo nivel? Ahí es donde no me parece que la fama ayude, porque los actores tratamos de analizar al máximo las experiencias de vida que podamos utilizar después en una actuación. Y habiendo conocido ese mundo, antes, hoy no creo que pueda salir a ver como se comporta la gente cuando es la gente quien se fija en como yo me comporto. ¿A la hora de aceptar un personaje eres de los que vive todo el tiempo como si fueras otra persona o vuelves a ser el mismo Adam Driver de siempre cuando el director grita ‘Corten’? Depende mucho de la escena y lo que esté haciendo, pero muchas veces prefiero aislarme de la gente. En ‘Star Wars’, con un casco encima tampoco era muy fácil mantener una conversación. En ‘Married Story’, con la discusión del apartamento, fue difícil escaparme de un lugar así. Y filmamos esa escena en dos días, no quería salir y volver a empezar desde cero. Es como cuando viajas a otro país, con un horario diferente y es difícil ajustarte. Cuando te toca un personaje diferente, durante 12 horas por cuatro o cinco meses, aunque quieras, es imposible despegarte hasta volver a la normalidad.

A la hora de ver ‘White Noise’ es imposible olvidar la pandemia que vivimos, aunque la historia trata sobre otra catástrofe por el accidente de un tren con desechos químicos que convierten el aire de la ciudad en un ambiente tóxico apocalíptico. Pero la historia tiene mucho más que ver con el drama de una familia americana que enfrenta los conflictos diarios con los misterios universales del amor, la muerte y la posibilidad de ser feliz en el intento. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención, al momento de leer el guion de White Noise? En realidad, la primera vez que lo leí, no le encontré mucho sentido al guion hasta después de las primeras 20 páginas. Fue el momento en que colgué mi sombrero para ser parte de la producción de cine. Me pareció que estas personas estaban demasiado distraídas con todo lo demás del ‘ruido blanco’, el White Noise, por los hijos, el trabajo y la relación entre todos sobre la muerte, sin enfocar la atención en lo bueno. En el momento de la gran pausa es cuando le encontré el sentido al guion. Me pareció que había demasiado diálogos y el silencio ayudó mucho más.

Con el director Noah Baumbach ya habían trabajado antes en ‘Marriage Story’ y ‘While We Were Young’ ¿Cuál es el punto en común que los hace volver a trabajar juntos, una y otra vez? Cuando trabajo con Noah Baumbach se siente todo mucho más teatral. Y no me refiero al estilo de actuación, aunque hubo momentos que me pareció una obra de teatro, pero me refiero a la cantidad de ensayos que tuvimos, hasta saber bien los diálogos, como en una obra de teatro condensada en un solo día, en comparación con una obra de teatro de cuatro meses. ¿Fue tan diferente a otras producciones de cine? El estilo fue diferente, el tono parecía como algo muy nuevo en el cine. Ni siquiera puedo definirlo ni compararlo con otra película. Supongo que Greta Gerwig o Don Cheadle tuvieron su propia perspectiva del libro y la gente, cuando la vea, tendrá sus propia perspectiva también. ¿Con House of Gucci por ejemplo, no habían tenido tantos ensayos con Lady Gaga? En House of Gucci ensayamos dos semanas, analizando también la idea de estar enamorado de alguien y como puede llegar a arruinarlo todo por las influencias externas. Pero después del ensayo, después de las grandes ideas, uno trata de olvidarse de todo para actuar en cada escena, intentando cosas nuevas. Pero uno tampoco nunca sabe lo que puede quedar después de la edición.

¿La pandemia tuvo cierta influencia en el perfil apocalíptico de la historia de ‘White Noise’? Seguramente sí, pero al momento de actuar en las escenas, no estábamos pensando en la pandemia, pensaba en las escenas. Pero obviamente, no podíamos ignorarlo al momento de ponerte una mascarilla. No sé que hubiera pasado si también la hubiéramos filmado antes de la pandemia. Pero tampoco puedo señalar una escena en particular donde la relacionamos con el presente, porque todo lo que hicimos ya estaba escrito en el guion. Y es lo que interpretamos. Ahora, lo que puedas llegar a pensar cuando la veas, no depende de mí. Fue divertido interpretar el personaje con tanto estrés. ¿Al interpretar un personaje en el futuro, con sobrepeso o cierta calvicie... imaginas tu propio futuro como te verías en 10 o 15 años? Estoy muy satisfecho con la vida que tengo hoy. ¿El futuro? Estoy preparado para recibirlo (Risas).